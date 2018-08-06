СМИ распространили «детали» соглашения ХАМАС и Израиля

Как сообщает агентство «Анадолу» в распоряжение журналистов попал вероятный текст мирных договоренностей между Израилем и палестинским движением ХАМАС по сектору Газа. Переговоры велись при посредничестве ООН и Египта.

Израильский телеканал Hadashot сообщает, высокопоставленные представители Израиля посетили Катар для оценки условий и деталей вероятного долгосрочного соглашения о прекращении огня с ХАМАС.

В случае утверждения договоренностей, первым шагом станет открытие Египтом на постоянной основе КПП «Рефах» на границе с блокированным сектором Газа. Кроме того, Тель-Авив облегчит режим на КПП «Керм Эбу Салим», через который осуществляет поставка товаров в Газу.

Вторым этапом возможной сделки станет переход сектора Газа под полный контроль палестинской администрации. Процесс будет осуществляться под контролем Египта. Однако, чтобы добиться этого условия соглашения необходимо будет урегулировать разногласия между палестинскими группировками ХАМАС и ФАТХ.

Если договоренность между палестинскими группировками все же будет достигнута, то правительство Палестины выплатит задолженности по зарплатам служащих в Газе, накопившиеся с марта 2017 года. В течении шести месяцев в Газе пройдут выборы.

Еще одним шагом на пути реализации соглашений станет строительство на Синайском полуострове порта для нужд жителей сектора Газа.

Предполагаемое соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС рассчитано на пять лет.

Кроме того, Израиль настаивает на освобождении двух израильских военных и двух гражданских лиц, предположительно удерживаемых движением ХАМАС.

После подписания соглашения ХАМАС должен содействовать предотвращению запуска воздушных шаров с зажигательной смесью и воздушных змеев с территории Газы в сторону Израиля.

Согласно СМИ, обсуждены лишь предварительные детали возможного долгосрочного соглашения Израиля с ХАМАС.

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