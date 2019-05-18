СМИ: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска со стороны Голанских высот

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот. Как сообщает SANA со ссылкой на военный источник, воздушные цели были поражены в небе над провинцией Эль-Кунейтра в районе Дамаска.

По данным Al Hadath, атаке подверглись иранские военные объекты и склады с боеприпасами и техникой к юго-западу от Дамаска. Всего системы ПВО сбили пять ракет.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение сообщило, что в ночь на субботу был открыт огонь по авиабазе Хмеймим в окрестностям городов Джебла и Кардаха в провинции Латакия. В результате атаки погиб один человек, двое были ранены. Обстрел из реактивных систем залпового огня вели бандформирования, базирующиеся в пограничной с Турцией местности в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.