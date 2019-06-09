СМИ: полиция применила перцовый газ и дубинки против демонстрантов в Гонконге

Столкновения между демонстрантами и полицией отмечены в ночь на понедельник в центре Гонконга. Как передает радиотелевещательная корпорация RTHK, часть участников многотысячной акции протеста против закона об экстрадиции с КНР не пожелала расходиться после полуночи и попыталась штурмовать здание Законодательного совета.

Стражи порядка сдерживали толпу металлическими барьерами и применили против отдельных радикально настроенных лиц перцовый газ и дубинки. По меньшей мере один сотрудник правоохранительных органов получил ранения. Также пострадали несколько журналистов.

Изначально акция протеста проходила мирно и носила организованный характер. Несколько сотен тысяч жителей Гонконга — по некоторым оценкам, до 1 млн человек — прошли маршем от парка Виктория к правительственному комплексу в районе Адмиралти. Тем самым они выразили протест против готовящегося закона об экстрадиции с КНР и усиления контроля со стороны властей Китая над внутренними делами этого самоуправляемого специального административного района.(ТАСС)