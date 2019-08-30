СМИ: Пекин отверг предложение главы Гонконга отменить закон об экстрадиции

Власти Китая отвергли предложение главы администрации Гонконга Кэрри Лэм полностью отказаться от законопроекта об экстрадиции и приказали ей не поддаваться никаким другим требованиям протестующих, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Ранее госпожа Лэм представила Пекину доклад, в котором сформулировала пять основных требований жителей Гонконга и посоветовала отменить закон об экстрадиции ради выхода из сложившегося политического кризиса.

«Они сказали «нет». Ситуация намного сложнее, чем представляют многие»,— сказал один из источников агентства, передает kommersant.ru. По словам другого источника — высокопоставленного чиновника в правительстве, Пекин также поручил главе Гонконга начать расследование беспорядков, включая обвинения протестующих в чрезмерном применении силы полицией. Сейчас рассмотрение закона отложено по решению правительства на неопределенный период, протестующие требуют его полной отмены.