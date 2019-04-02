СМИ: партия Эрдогана обжалует результаты муниципальных выборов в 39 районах Стамбула

Возглавляемая президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР) намерена во вторник обжаловать результаты муниципальных выборов во всех районах Стамбула. Как передает ТАСС, об этом пишет газета Hurriyet.

Представители партии Эрдогана подадут в Высшую избирательную комиссию (ЦИК) апелляции по результатам выборов во всех 39 районах крупнейшего мегаполиса страны до 15:00 мск (время совпадает с московским).

По последним данным ЦИК, на муниципальных выборах в Стамбуле кандидаты от ПСР одержали победу в 24 районах, оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) — в 14. Еще в одном районе города победил кандидат от Партии националистического движения (ПНД). Однако на выборах мэра в Стамбуле большее количество избирателей отдали свои голоса не за выдвинутого ПСР экс-премьера Турции Бинали Йылдырыма, а за его оппонента из НРП Экрема Имамоглу.

Представители ПСР в понедельник заявили о намерении подать апелляции, поскольку ими были зафиксированы значительные нарушения при подсчете голосов в Анкаре и Стамбуле. По их информации, часть голосов, отданных кандидатам от ПСР, по ошибке были причислены оппозиционерам.

Выборы в местные органы власти в республике прошли 31 марта. По последним данным ЦИК, ПСР Эрдогана в альянсе с Партией националистического движения набрала 51,62%, НРП и «Хорошая партия» в союзе набирают 37,56%.
| 2019-04-02T12:56:47+00:00 2 апреля 2019, 14:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss