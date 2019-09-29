СМИ опубликовали фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Спутниковые фотографии авианосца ВМС США «Рональд Рейган», окруженного пятью военными судами КНР в Южно-Китайском море, опубликовало издание Sohu.

Представитель Министерства национальной обороны Китая Рен Гоцян высказал мнение, что Соединенные Штаты направили судно, чтобы продемонстрировать свою силу и повысить милитаризацию Южно-Китайского моря.

Он пообещал, что китайские военные будут выполнять свои обязанности и твердо защищать национальный суверенитет и безопасность.

КНР уже несколько десятилетий спорит с рядом государств Азиатско-Тихоокеанского региона относительно территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых нашли значительные запасы углеводородов.

Вашингтон не является стороной спора, но не признает претензии Пекина и настаивает, что имеет право на «свободное судоходство» в регионе.

| 2019-09-29T15:04:21+00:00 29 сентября 2019, 15:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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