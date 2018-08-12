СМИ: новая работа Бэнкси исчезла с улицы менее чем через сутки после появления

Новая работа английского художника Бэнкси исчезла в графстве Сомерсет менее чем через сутки после появления. Об этом в субботу сообщила газета The Independent.
Речь идет о «дорожном знаке», появившемся на фонарном столбе на улице Бич-роуд в приморском городке Клеведон, который находится к западу от родного города художника — Бристоля.

Работа представляет собой интерпретацию известного знака, предупреждающего водителей о возможности перехода пожилых людей через улицу. Однако разница состоит в том, что в варианте Бэнкси стариков, силуэты которых предстают в том же виде, что и на классическом знаке, переносят на своих спинах дети.

 

Это изображение исчезло со столба в ночь с пятницы на субботу, не продержавшись на этом месте 24 часов. Некоторые пользователи социальных сетей высказали предположение, что работу художника украли.

 

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| 2018-08-12T17:27:13+00:00 12 августа 2018, 18:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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