СМИ: новая работа Бэнкси исчезла с улицы менее чем через сутки после появления

Новая работа английского художника Бэнкси исчезла в графстве Сомерсет менее чем через сутки после появления. Об этом в субботу сообщила газета The Independent.

Речь идет о «дорожном знаке», появившемся на фонарном столбе на улице Бич-роуд в приморском городке Клеведон, который находится к западу от родного города художника — Бристоля.

Работа представляет собой интерпретацию известного знака, предупреждающего водителей о возможности перехода пожилых людей через улицу. Однако разница состоит в том, что в варианте Бэнкси стариков, силуэты которых предстают в том же виде, что и на классическом знаке, переносят на своих спинах дети.

Это изображение исчезло со столба в ночь с пятницы на субботу, не продержавшись на этом месте 24 часов. Некоторые пользователи социальных сетей высказали предположение, что работу художника украли.

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