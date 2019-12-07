СМИ: Неизвестные вооруженные люди расстреляли 50 протестующих в Багдаде

Не менее 50 человек погибли накануне вечером в Багдаде в результате нападения неизвестных вооруженных людей на протестующих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подобные данные приводит телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что группа вооруженных людей на гражданских машинах подъехала к площади Эль-Хиляни и начала стрелять по находящимся там манифестантам. Стрельба продолжалась несколько часов.

Кто стоит за этой провокацией, до сих пор не установлено, однако известно, что силовые структуры, которые неоднократно обвиняли в применении оружия против демонстрантов, к этому не причастны.

Как отмечается, эта атака стала одна из самых кровопролитных с 1 октября, когда в Ираке начались акции протеста против тяжелых социально-экономических условий жизни.