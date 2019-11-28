СМИ назвали обладателя «Золотого мяча» в 2019 году

Нападающий сборной Аргентины и капитан «Барселоны» Лионель Месси получит престижную награду «Золотой мяч» в 2019 году, сообщает Transfermarkt.

Голосование за победителя было завершено 9 ноября. Немецкий портал на своем сайте вывесил обновленную статистику полученных аргентинцем наград, теперь там числится и «Золотой мяч» — 2019.

Церемония вручения награды, которую презентует издание France Football, пройдет 2 декабря в Париже.

28 ноября «Барселона» с Месси в составе выиграла матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, команда одолела немецкую «Боруссию» со счетом 3:1.

| 2019-11-28T11:02:40+00:00 28 ноября 2019, 11:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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