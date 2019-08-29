СМИ: Лукашенко не поедет на праздничное мероприятие в Польшу из-за отсутствия там Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко не поедет в Польшу на празднование 80-й годовщины начала Второй мировой войны, так как польские власти не пригласили президента России Владимира Путина, сообщила Rzeczpospolita со ссылкой на источник. А.Лукашенко получил приглашение от президента Польши Анджея Дуды.

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил «Белте», что белорусскую сторону на мероприятии представит чрезвычайный и полномочный посол республики в Польше. «Мы признательны президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства»,— сказал А.Глаз, пишет kommersant.ru.

Он не стал называть причину, по которой президент не приедет в Польшу. Пресс-секретарь А.Лукашенко Наталья Эйсмонт не стала комментировать информацию СМИ.

Напомним, президента Владимира Путина в сентябре в Варшаве не будет, так как польские власти отказались приглашать политика из-за нарушения международного права в 1939 году. Приглашения направлены лидерам стран—членов ЕС, НАТО и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина).

Позднее пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что Варшава пригласит Путина на 75-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря Освенцим в начале 2020 года.