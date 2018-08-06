СМИ: Китай успешно испытал свой первый гиперзвуковой аппарат

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий успешно испытала первый в истории КНР гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2, способный развивать скорость до 6 махов (свыше 7,1 тыс. км/ч). Об этом сообщила в понедельник газета Global Times.

«Успешный тест, о проведении которого мы можем объявить общественности, свидетельствует, что Китай уже сделал технологический прорыв в области вооружений», — цитирует военного эксперта Сун Чжунпина издание, выступающее в качестве структурного подразделения главной партийной газеты страны «Жэньминь жибао».

Новинка, сконструированная специалистами Академии аэрокосмической аэродинамики Китая, прошла испытание на одном из полигонов в северо-западной части КНР. По словам разработчиков, во время полета аппарат перемещался по крайне сложно предсказуемой для противника траектории. В будущем он будет использоваться как носитель для боеголовок, а также применяться в системах ПРО.

В ходе испытаний этот гиперзвуковой волноплан находился в воздухе около 10 минут — за данный промежуток времени он совершил ряд маневров на высоте 30 км, после чего приземлился в заданной точке. Ожидается, что аппарат еще пройдет неоднократное тестирование, прежде чем будет поставлен на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

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