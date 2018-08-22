СМИ: Китай и Индия восстановили отношения в военной области

Визит министра обороны КНР Вэй Фэнхэ в Индию означает восстановление отношений между двумя странами в военной области. Об этом пишет в среду, ссылаясь на китайских военных экспертов, газета China Daily, отражающая мнение официальных кругов Китая.

Визит члена Госсовета КНР, министра обороны Вэй Фэнхэ в Индию «сигнализирует о восстановлении отношений в военной области», он будет «способствовать укреплению взаимного доверия, поддержанию контактов, развитию сотрудничества между военными, подкрепляя региональный мир и безопасность вдоль общей границы», указывает издание.

Вэй Фэнхэ прибыл в Индию во вторник с четырехдневным визитом. В ходе его визита, отмечается в заявлении министерства обороны КНР, состоится обмен мнениями по интересующим обе стороны вопросам, в частности снижения напряженности на границе, наращивания доверия и коммуникации.

Год назад в горном районе Доклам на стыке границ Китая, Индии и Бутана произошли столкновения между китайскими и индийскими пограничниками. Позже обе стороны заявили об урегулировании конфликтной ситуации.

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