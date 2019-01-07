СМИ: Израиль не сможет продать Хорватии 12 самолетов F-16 из-за возражений США

Сделка по продаже Израилем Хорватии 12 подержанных самолетов F-16C/D Barak, состоявших на вооружении израильских ВВС, так и не будет реализована. Как передает РИА Новости, об этом сообщает Девятый канал израильского телевидения со ссылкой на источники в правительстве еврейского государства.

«На этой неделе в Хорватию отправятся генеральный директор минобороны Уди Адам и начальник отдела оборонного экспорта министерства Мишель Бен. Они должны официально известить хорватские власти об отмене сделки», — указывает телеканал. По его данным, контракт на сумму в $500 млн был заключен в марте 2018 года, однако против продажи самолетов выступили США. По договору о военном сотрудничестве, Израиль не вправе продавать американскую продукцию третьим странам без согласия Вашингтона, отмечает Девятый канал.

Ранее портал Axios выступил с утверждением, что причиной такого решения стало недовольство США тем, что Израиль участвовал в этой сделке в роли конкурента ВПК США, модернизировав отслужившие свой срок американские самолеты собственными силами и установив на них израильские электронные средства.

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