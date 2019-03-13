СМИ: Индия и Пакистан ускоряют модернизацию вооружений

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела во вторник успешные испытания реактивной системы залпового огня собственной разработки Pinaka. Как сообщил в среду телеканал NDTV, это уже третьи испытания новой РСЗО на текущей неделе.

По информации телеканала, эти испытания прошли на полигоне «Покхран» в пустынном районе северо-западного штата Раджастхан недалеко от границы с Пакистаном.

В понедельник DRDO провела испытания этой системы в округе Баласор в восточном штате Одиша. Были произведены два залпа. Реактивные снаряды поразили цели на расстоянии 90 км.

В мае прошлого года Индия уже проводила испытания новой РСЗО. Реактивные снаряды для этой системы, в отличие от предыдущей версии, оборудованы навигационной системой и системой наведения, что значительно повышает их точность. Кроме того, боеприпасы имеют увеличенную дальность — более 70 км вместо прежних 40 км. Система Pinaka позволяет выпустить 12 реактивных снарядов за 44 секунды. (ТАСС)