СМИ: Индия и Пакистан ускоряют модернизацию вооружений

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела во вторник успешные испытания реактивной системы залпового огня собственной разработки Pinaka. Как сообщил в среду телеканал NDTV, это уже третьи испытания новой РСЗО на текущей неделе.

По информации телеканала, эти испытания прошли на полигоне «Покхран» в пустынном районе северо-западного штата Раджастхан недалеко от границы с Пакистаном.

В понедельник DRDO провела испытания этой системы в округе Баласор в восточном штате Одиша. Были произведены два залпа. Реактивные снаряды поразили цели на расстоянии 90 км.

В мае прошлого года Индия уже проводила испытания новой РСЗО. Реактивные снаряды для этой системы, в отличие от предыдущей версии, оборудованы навигационной системой и системой наведения, что значительно повышает их точность. Кроме того, боеприпасы имеют увеличенную дальность — более 70 км вместо прежних 40 км. Система Pinaka позволяет выпустить 12 реактивных снарядов за 44 секунды. (ТАСС)

| 2019-03-13T15:07:26+00:00 13 марта 2019, 18:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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