СМИ: главы МИД Канады и Саудовской Аравии обсудили дипломатический конфликт

Глава МИД Канады Христя Фриланд и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр провели 7 августа телефонный разговор и обсудили сложившийся дипломатический конфликт между Оттавой и Эр-Риядом. Об этом в четверг сообщил телеканал CTVсо ссылкой на осведомленный канадский дипломатический источник.

По его данным, по итогам разговора министров канадская сторона «по-прежнему не до конца понимает», какие именно меры примет Саудовская Аравия в отношении Канады в связи с охлаждением двусторонних отношений. Он добавил, что в ближайшее время новый телефонный разговор между главами МИД не планируется, но Оттава «держит двери открытыми».

При этом телеканал отмечает, что Саудовская Аравия пока не подтверждала, что этот разговор состоялся. Кроме того, Фриланд на этой неделе обсудила сложившуюся ситуацию с коллегами из Германии и Швеции, «но пока не контактировала с кем-либо из США и Соединенного Королевства».

Третьего августа МИД Канады выразил озабоченность по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии и потребовал их немедленно освободить. В ответ на это саудовский МИД заявил, что позиция Канады «представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства» и «противоречит основам международного права».

Эр-Рияд отозвал своего посла для консультаций, объявил главу дипмиссии Канады персоной нон грата и заявил о приостановке новых торговых и финансовых операций с Канадой. Саудовское ведомство дало послу сутки на то, чтобы покинуть страну. Позднее Саудовская Аравия заявила о прекращении программ по оказанию медицинской помощи в Канаде, отмене совместных образовательных проектов и приостановила импорт канадского зерна.

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