СМИ: Главный тренер «Арсенала» хочет избавиться от Мхитаряна

Полузащитник английского «Арсенала» Генрих Мхитарян может покинуть команду летом.

Как сообщает Daily Mirror, лондонцы хотят разгрузить зарплатную ведомость клуба. 30-летний хавбек зарабатывает 180 000 фунтов стерлингов в неделю.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери планирует усилить состав для попадания в топ-4 АПЛ для участия в Лиге чемпионов. Большая часть финансов команды уходит на зарплату футболистов. Помимо Мхитаряна, также могут расстаться с полузащитником Месутом Озилом, который получает 350 000 фунтов стерлингов в неделю.

Отметим, что в текущем сезоне Мхитарян сыграл в 26 матчах за «Арсенал», забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

| 2019-03-27T17:32:23+00:00 27 марта 2019, 21:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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