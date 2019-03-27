СМИ: Главный тренер «Арсенала» хочет избавиться от Мхитаряна

Полузащитник английского «Арсенала» Генрих Мхитарян может покинуть команду летом.

Как сообщает Daily Mirror, лондонцы хотят разгрузить зарплатную ведомость клуба. 30-летний хавбек зарабатывает 180 000 фунтов стерлингов в неделю.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери планирует усилить состав для попадания в топ-4 АПЛ для участия в Лиге чемпионов. Большая часть финансов команды уходит на зарплату футболистов. Помимо Мхитаряна, также могут расстаться с полузащитником Месутом Озилом, который получает 350 000 фунтов стерлингов в неделю.

Отметим, что в текущем сезоне Мхитарян сыграл в 26 матчах за «Арсенал», забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.