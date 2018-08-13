СМИ: «Галатасарай» договорился с «Зенитом» об аренде Дзюбы

Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» провел переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» об аренде нападающего сборной России Артема Дзюбы. Об этом сообщает турецкая газета Posto.

Как сообщает издание, переговоры прошли успешно и стороны пришли к соглашению о переходе российского форварда на правах аренды в турецкий клуб. Срок соглашения не сообщается.

«Галатасарай» в прошлом сезоне стал чемпионом Турции, а французский нападающий команды Бафитемби Гомис стал лучшим бомбардиром турнира, забив 29 голов. В матче за Суперкубок страны «Галатасарай» проиграл в серии пенальти «Акхисару», Гомис провел на поле все 120 минут и не забил решающий пенальти. В первом туре чемпионата Турции сезона-2018/19 «Галатасарай» обыграл «Анкаргюджю» со счетом 3:1, но Гомис остался в запасе. В стартовом составе вышли нападающие Эрен Дердийок и Генри Оньекуру, перешедший в турецкий клуб из «Эвертона» этим летом, передает tass.ru.

Дзюба в 2015 году на правах свободного агента подписал контракт с «Зенитом», ранее он играл за московский «Спартак». За все время выступлений за санкт-петербургский клуб Дзюба сыграл 158 матчей во всех турнирах, забил 36 мячей и отдал 23 голевые передачи. Вторую половину прошлого сезона форвард провел в тульском «Арсенале», куда был отдан в аренду в январе 2018 года. В составе «Арсенала «Дзюба провел 10 матчей, в которых отметился шестью мячами и тремя голевыми передачами.

Дебютный матч за сборную России нападающий провел в ноябре 2011 года против сборной Греции (1:1). Всего в его активе 28 матчей за национальную команду, 14 мячей и восемь передач. На чемпионате мира в России, где сборная страны дошла до четвертьфинала, Дзюба провел пять матчей, забив три мяча и отдав две передачи.

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