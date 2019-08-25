СМИ: Елизавета II пожаловалась, что вертолет Трампа испортил газон у дворца

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, что газон перед Букингемским дворцом был испорчен из-за вертолета президента США Дональда Трампа, пишет газета Sunday Times.

В ходе государственного визита Трампа в Британию в начале июня его вертолеты приземлялись у дворца дважды в день, из-за чего на траве остались следы.

Напомним, президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли в Великобританию в рамках трехдневного визита 3 июня. Первыми на лужайке у Букингемского дворца прибывших встретили наследник британского престола принц Чарльз со своей супругой Камиллой. У входа в Букингемский дворец американского лидера приветствовала Елизавета II.

Во время визита Трамп допустил нарушение протокола, слегка коснувшись спины королевы, принца Чарльза назвал «принцем китов», а мэра Лондона- «законченным неудачником» (aif.ru)