СМИ: Елизавета II пожаловалась, что вертолет Трампа испортил газон у дворца

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, что газон перед Букингемским дворцом был испорчен из-за вертолета президента США Дональда Трампа, пишет газета Sunday Times.
В ходе государственного визита Трампа в Британию в начале июня его вертолеты приземлялись у дворца дважды в день, из-за чего на траве остались следы.
Во время визита Трамп допустил нарушение протокола, слегка коснувшись спины королевы, принца Чарльза назвал «принцем китов», а мэра Лондона- «законченным неудачником» (aif.ru)