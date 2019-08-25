СМИ: Елизавета II пожаловалась, что вертолет Трампа испортил газон у дворца

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, что газон перед Букингемским дворцом был испорчен из-за вертолета президента США Дональда Трампа, пишет газета Sunday Times.

В ходе государственного визита Трампа в Британию в начале июня его вертолеты приземлялись у дворца дважды в день, из-за чего на траве остались следы.

Во время визита Трамп допустил  нарушение протокола, слегка коснувшись спины королевы, принца Чарльза назвал  «принцем китов», а мэра Лондона- «законченным неудачником» (aif.ru)

| 2019-08-25T09:51:18+00:00 25 августа 2019, 10:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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