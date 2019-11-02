СМИ: экс-мэра Грозного допросили по скандальным видео с его участием

Следователи около трех часов допрашивали бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова в рамках проверки после появления в эфире телеканала фрагментов видео жестокого обращения с жителями чеченской столицы.

Об этом сообщает телеканал Ггрозный». По его данным, бывший глава города явился в СУ СКР по Чеченской Республике по повестке. Других подробностей СМИ не приводит. Следователи и сам Ислам Кадыров никак не прокомментировали процесс.

Причиной стало появление на телевидении фрагментов видео, на которых действующий тогда мэр грубо разговаривает с задержанными по подозрению в мошенничестве местными жителями. Помимо этого, он использовал электрошокер и угрожал подозреваемым ложным обвинением в финансировании терроризма.

На другом фрагменте охрана Ислама Кадырова заламывает руки неплательщикам за коммунальные услуги. Известно, что видео снимали сотрудники пресс-службы бывшего грозненского мэра (aif.ru)

| 2019-11-02T18:44:52+00:00 2 ноября 2019, 18:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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