СМИ: экс-мэра Грозного допросили по скандальным видео с его участием

Следователи около трех часов допрашивали бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова в рамках проверки после появления в эфире телеканала фрагментов видео жестокого обращения с жителями чеченской столицы.

Об этом сообщает телеканал Ггрозный». По его данным, бывший глава города явился в СУ СКР по Чеченской Республике по повестке. Других подробностей СМИ не приводит. Следователи и сам Ислам Кадыров никак не прокомментировали процесс.

Напомним, что ранее правоохранители начали проверки в отношении политика , находившегося на посту главы Грозного в период с 2012 по 2015 год.

Причиной стало появление на телевидении фрагментов видео, на которых действующий тогда мэр грубо разговаривает с задержанными по подозрению в мошенничестве местными жителями. Помимо этого, он использовал электрошокер и угрожал подозреваемым ложным обвинением в финансировании терроризма.

На другом фрагменте охрана Ислама Кадырова заламывает руки неплательщикам за коммунальные услуги. Известно, что видео снимали сотрудники пресс-службы бывшего грозненского мэра (aif.ru)