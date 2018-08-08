СМИ: движение ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем на 5 лет

Одна из основных палестинских фракций — движение ХАМАС, которое фактически осуществляет административное управление в секторе Газа, согласилось на перемирие с Израилем сроком на 5 лет в обмен на ослабление блокады прибрежного анклава. Об этом в среду сообщила газета Al-Youm Al-Sabiaсо ссылкой на источник в руководстве движения.

Как сообщает издание, «ХАМАС согласилось на режим перемирия с израильской стороной на пять лет при значительном ослаблении блокады Газы и решении вопроса об обмене пленными». Представители ХАМАС намерены в ближайшее время информировать о своем решении Египет и специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Николая Младенова.

Источники пояснили, что договоренность о перемирии включает открытие пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом не только для прохода жителей Газы, но и для доставки необходимых для развития сектора товаров, а также расширение прибрежной зоны для рыболовства до 12 морских миль. Отмечается, что делегация ХАМАС во главе с заместителем председателя политбюро движения Салехом аль-Арури в среду прибудет в Каир для того, чтобы поставить в известность египетскую сторону о своей позиции.

В конце июля ситуация в Газе резко обострилась. После убийства израильского военнослужащего палестинским снайпером на границе с анклавом армия еврейского государства провела масштабные удары с воздуха по десяткам объектов в палестинском анклаве, принадлежащих главным образом движению ХАМАС. В ночь на 21 июля при содействии ООН и Египта палестинские группировки согласились на возобновление перемирия с Израилем.

Изначально договоренности о прекращении взаимных атак в Газе между Израилем и палестинскими группировками были достигнуты также при участии Египта 14 июля после того, как радикалы запустили по Израилю порядка двух сотен ракет и минометных снарядов, а в ответ армия Израиля также поразила десятки военных целей ХАМАС.

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