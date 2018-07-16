СМИ: десятки нигерийских военных пропали без вести после нападения «Боко харам»

Десятки военных правительственной армии Нигерии числятся пропавшими без вести после нападения боевиков радикальной группировки «Боко харам» в штате Борно на северо-востоке страны. Об этом сообщило в понедельник агентство «Синьхуа«.

По его данным, речь идет о примерно 70 пропавших военных, среди которых пять офицеров. Агентство уточняет, что нападение на армейский конвой произошло в субботу утром в деревне Бобоше.

Ранее также сообщалось, что большой отряд вооруженных экстремистов напал на военную базу, расположенную в районе деревни Джилли (штат Йобе) близ границы с Нигером. В результате боя, длившегося несколько часов, боевикам «Боко харам» удалось установить над ней контроль. Военнослужащие, которые покинули базу в Джилли, вынужденно отступили в населенный пункт Гейдам.

«Боко харам» — исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран — Нигера, Камеруна и Чада.

С 2009 года боевиками «Боко харам» в странах бассейна озера Чад убито более 20 тыс. человек. Около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами.

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