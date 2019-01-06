СМИ: часть военных США может остаться в Сирии

Часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок, несмотря на решение президента Дональда Трампа о полном выводе американского контингента из арабской страны.

Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на источник в администрации США.

По его словам, Соединенные Штаты не устанавливают конкретных сроков для осуществления вывода войск. При этом они считают, что оставшиеся боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), действующие на территории Сирии, могут быть уничтожены уже в течение ближайших недель, заявил этот источник. Он сопровождает помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, прибывшего в Израиль на переговоры с руководством страны по поводу ситуации в Сирии.

Как сообщил представитель администрации США, Болтон планирует заявить властям Израиля, что США могут оставить часть своего воинского контингента, расположенного на базе в Ат-Танфе в южной части Сирии близ границы с Иорданией. Как отмечает NBC, эта база играет важную роль в том числе в усилиях США по ослаблению влияния Ирана в регионе.

По данным источника телеканала, Вашингтон намеревается выслушать мнение Израиля и Иордании перед тем, как принимать какие-либо решения по поводу базы в Ат-Танфе, где располагаются несколько сотен военнослужащих США и стран-союзников. Данную информацию также подтверждает агентство Bloomberg.

Согласно его сведениям, Болтон намерен заявить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху об отсутствии точных сроков вывода американских военнослужащих из Сирии и о том, что окончательное решение по базе в Ат-Танфе пока не принято.

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