СМИ: беспилотники хуситов атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорты саудовских городов Абха и Джизан. Как передает ТАСС, об этом в субботу сообщил йеменский телеканал Al Massira.

По его данным, целью удара стали ангары с истребителями и другие военные объекты. Как отмечает агентство Reuters, в Саудовской Аравии факт атаки пока не подтверждают.

12 июня силы хуситов подвергли аэродром в Абхе ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате чего пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения «Ансар Аллах» атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов, силам ПВО и ВВС Саудовской Аравии удалось перехватить пять беспилотников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.