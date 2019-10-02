Смешные зарплаты — сколько в среднем получают столичные жители?

Согласно последним данным Госкомстата, наемные работники в Баку получают среднюю зарплату выше 800 манатов. По итогам января-июля текущего года номинальная среднемесячная заработная плата работников в столице выросла на 3,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 819,4 маната, свидетельствуют данные Управления статистики главного города страны.

Самая высокая среднемесячная заработная плата зафиксирована в промышленности, финансовой, страховой, научно-технической деятельности, информационно-коммуникационном, строительном и эксплуатационном секторах. Самые низкие зарплаты — у работников сфер здравоохранения, социального обеспечения, сельского хозяйства, операций с недвижимостью, образования, досуга, развлечений и искусства, следует из отчета ведомства. Традиционно официальная статистика умалчивает размеры зарплат по каждой отдельно взятой сфере, хотя неоднократно на уровне экспертов и практиков отмечалась такая необходимость.

На фоне таких достижений хотелось бы видеть данные нашей статистики о средних зарплатах в каждой отдельно взятой сфере, в том числе работников, получающих самые низкие доходы. На запрос # о причинах отсутствия более подробных данных, опрошенные нами экономисты сообщили, что такой подход разрушит красивую картинку, и по этой причине он не применяется, а статистика упорно «рисует» общую картину растущего благоденствия.

По свидетельству «Зеркало» экономиста Ровшана Агаева, государственный комитет статистики уже долгие годы не изменяет устаревшей системе подсчета номинальных зарплат, акцентируя внимание именно на номинальных доходах, тогда как во всех цивилизованных странах применяют более объективный медианный подход — за среднюю зарплату принимают ту, что находится посередине зарплатного списка. Данные по номинальной среднемесячной заработной плате представляют собой размер начисленной организациями заработной платы в денежном выражении, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Здесь и зарплаты депутатов, превышающие 5 тыс. манатов, и средний заработок продавщицы в 350 манатов в месяц. При этом известно, что официальные доходы получает лишь одна треть наемных работников, как в такой ситуации выводится средний показатель — загадка.

Простые наблюдения показывают, что средние зарплаты по столице не превышают 350-400 манатов в месяц за полный рабочий день. В этом можно убедиться, просматривая объявления о приеме на работу, во множестве появляющиеся в социальных сетях. А вот вам ситуация…

«В кондитерский цех посёлка Патамдар требуется рабочий, — говорится в одном из таких объявлений трудоустраивающий фирмы Silver Group. — График с 08:00-17:00, зарплата — 300 манатов в месяц». Далее: «Требуется официант — заработная плата — 300 манатов, график работы с 11:00-22:09». Помощнику повара предлагают 400 манатов в месяц за 9-часовой рабочий день. Претендентам на вакансию шеф-повара европейской кухни в столичный ресторан повезло больше — зарплата 700 манатов в месяц. Барменам обещают 400-500 манатов, как выяснилось, продавщицы в столичных молах требуются на зарплату в 350-400 манатов. Посудомойщицы и уборщицы получают не больше 300 манатов. Другой работы в столице очень мало, поскольку львиную долю рынка труда формирует сфера общественного питания и розничных продаж.

По сложившейся печальной традиции такие объявления нередко вызывают волну горьких и гневных отзывов у подписчиков: «Именно из-за таких зарплат наша молодёжь уезжает из страны. Мой сын тоже уехал, сейчас он далеко от родины, понятное дело, скучает. Но получает неплохо, большую часть заработка он присылает нам — родителям, чтобы мы тут с голоду не умерли. Себя тоже обеспечивает. В Азербайджане это нереально. Зарплаты здесь смешные. Целый день на ногах за 400 манатов!». Отчеты официальной статистики о 800 манатах средней зарплаты в Баку были встречены пользователями социальных сетей с иронией. Люди недоумевают, откуда берутся такие данные.