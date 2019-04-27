Смерть рабочего оформили как несчастный случай

В конце XIX – начале XX в Азербайджане, который тогда входил в состав Российской империи, начался нефтяной бум. Очень многие жители Баку, на землях которых находили нефть, в одночасье становились богачами.

Именно в это время в Азербайджане появились «амшари». Так называли жителей Ирана, которые приезжали на заработки в Баку.Приезжали они в Баку нелегально, не имея при себе никаких документов. Нефтепромышленники охотно брали их на работу: «амшари» готовы были работать за меньшую сумму, чем местные жители.

Добыча нефти зачастую проводилась без соблюдения правил техники безопасности. Гибель рабочих на производстве была обычным явлением. Если погибший был местным жителем, то есть являлся российским поданным, проводилось разбирательство с участием полиции и прокуратуры. Если оказывалось, что рабочий погиб по вине работодателя, то нефтепромышленника могли привлечь к уголовной ответственности.

А в случае гибели «амшари» их тела просто выбрасывали в нефтяной колодец.

26 апреля 2019 года Государственная служба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения провела мероприятие на тему «28 апреля — Всемирный день защиты труда» и «Основы и правила легализации трудовых отношений».

Как сообщили на мероприятии представители Трудовой инспекции, в первом квартале 2019 года в Азербайджане произошло 42 несчастных случая, связанных с производством. В результате этих случаев 8 человек скончались, 34 – получили телесные травмы различной степени тяжести. Было обеспечено принятие мер в соответствии с результатами проведенных разбирательств.

Чтобы выяснить при каких обстоятельствах погибли 8 человек, мы связались с заместителем начальника Государственной службы Трудовой инспекции Ильгаром Гасановым, но, к сожалению, он отказался ответить на наши вопросы.

Как сообщил # руководитель Республиканского комитета работников нефтяной и газовой промышленности Джахангир Алиев, некоторые из рабочих погибли в результате несоблюдения правил техники безопасности.

По мнению, председателя комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы, на самом деле смертельных случаев на производстве происходит больше, чем указано в сообщении Государственной службы Трудовой инспекции.

«Потому, что в Азербайджане большинство рабочих работают без заключения трудового договора. А о гибели рабочих, с которыми договор не был заключен, трудовой инспекции просто не сообщают», — считает Мирвари Гахраманлы.

По словам Мирвари Гахраманлы очень часто работодатели, с помощью той же Трудовой инспекции, для того, чтобы не платить компенсацию семье погибшего работника, оформляют гибель как несчастный случай. «Так в феврале 2019 года работник SOCAR Агазаман Гусейнов погиб в результате несоблюдения нефтяной компанией правил техники безопасности. Но Трудовая инспекция оформила гибель рабочего как смерть в результате несчастного случая»

Мы связались с сыном погибшего рабочего Джавиданом Гусейновым. Он считает, что в смерти отца виновата нефтяная компания, которая не соблюдала правила техники безопасности. По словам Д. Гусейнова, отец всегда говорил, что у него опасная работа.