Сменится ли руководство ЦБА?

Изменения в руководящем кадровом составе азербайджанского Центробанка анонсирует банковский эксперт Акрам Гасанов.

«Многие ожидали, что новым председателем ЦБА станет Шахмар Мовсумов, до недавнего времени занимавший должность исполнительного директора Госнефтефонда Азербайджана. Однако решением главы государства Мовсумов назначен помощником Президента Азербайджана — начальником отдела по экономическим вопросам и политики инновативного развития».

По его словам, на данный момент самый вероятный кандидат на место главы Центробанка – это бывший член правления ЦБА, заместитель председателя Центрального банка Азербайджана, ныне занимающий должность советника министра налогов Хагани Абдуллаев. Также возможно назначение одного из двух помощников первого вице-президента по экономическим вопросам – Эмина Гусейнова или Халида Ахадова.

«Эти кандидатуры наиболее вероятны, но могут быть и сюрпризы», — утверждает собеседник.

Аргументы в пользу смены руководства главного банка страны заключаются также в расширении структуры и полномочий ЦБА из-за упразднения Палаты надзора финансовых рыков и перехода ее функций к регулятору.

«Однозначно, ресурсы и полномочия у нашего Центробанка сейчас большие, однако кадровый потенциал оставляет желать лучшего, — говорит эксперт. — Считаю неизбежным смену руководства ЦБА уже в ближайшее время. Сама структура супер-ведомства, в которое превращен сегодня Центробанк, перенята из российской практики. ЦБ РФ считается одним из самых эффективных центробанков за последние годы, однако он стал таковым после смены главы ЦБА – с назначением Эльвиры Набиуллиной».

Между тем очередной пятилетний срок полномочий действующего председателя правления Центробанка Эльмана Рустамова истекает уже в апреле наступающего года. Рустамов возглавляет ЦБА с января 1995 года. Его полномочия на посту председателя главного банка продлевались на пятилетний срок в 2000 г., в 2005 г., в 2010 г. и в 2015 г.