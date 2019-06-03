Служба, призванная бороться с отмыванием денег, вновь потеряла независимость

Распоряжением главы государства «О некоторых мерах по усовершенствованию управления в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», Служба финансового мониторинга (СФМ) будет функционировать при Министерстве налогов.

Напомним, что первоначально эта структура была создана при Центральном банке Азербайджана в статусе отдельного юридического лица, хотя в мировой практике такие организации являются независимыми или же отчасти зависят от правоохранительных органов. По мнению специалистов, зависимость этой структуры от Центробанка мешала борьбе СФМ с отмыванием денег, характерным именно для банковской сферы.

Позже в марте 2016 года с появлением Палаты надзора финансовых рынков и передачей ей функций надзора Центробанка СФМ стала подразделением Палаты, лишившись статуса юридического лица и потеряв всякую независимость. Таким образом, служба, призванная бороться с отмыванием денег, впала в полную зависимость от банковского сектора.

Специалисты отмечают, что за десять лет деятельности Службы финансового мониторинга нет на памяти случаев привлечения к ответственности за отмывание денег или финансирование терроризма. Даже если оставить в стороне финансирование терроризма, складывается впечатление, что в стране отсутствуют факты, связанные с коррупцией, нелегальными доходами, несмотря на борьбу, объявленную коррупции в рамках многочисленных государственных программ.

В мае минувшего года указом президента Служба финмониторинга была выделена из состава Палаты надзора финансовых рынков. Таким образом, упомянутая организация перестала быть структурной частью Палаты и получила статус публичного юридического лица . Упомянутым решением служба финансового мониторинга, наконец, получила независимость, в соответствии с действующей мировой практикой, а в июле прошлого года глава государства утвердил новый ее устав, согласно которому руководство структурой переходит к правлению. Словом, впервые за годы деятельности СФМ стала независимой организацией, финансируемой из госбюджета, а, следовательно, имеющей возможность начать серьезную работу. Однако этому помешало отсутствие руководства. Все это время в правление этой структуры не было назначений, и деятельность СФМ на протяжении целого года независимости оставалась нелегитимной.

С передачей Службы в юрисдикцию Минналогов иные экономисты связывают новый этап, связанный с потерей независимости этой организации. По свидетельству экономиста Самира Алиева, такое решение сложно назвать удачным, кроме того, само обстоятельство функционирования Службы финансового мониторинга в структуре другого ведомства не соответствует мировой практике и сути деятельности СФМ, призванной противодействовать отмыванию денег. Минналогов осуществляет фискальные функции, и не контролирует банковскую сферу, где, собственно, сосредоточены риски отмывания денег. Кроме того, отмывание денег не ограничено лишь налоговой сферой.

Специалисты уверены, что единственно верным решением является независимый статус Службы финмониторинга. Что можно сказать о деятельности этой структуры? Ежегодно служба публиковала отчеты, где сообщается о международных конференциях с ее участием, поездках на различные мероприятия. Последние данные за минувший год опубликованы недавно. В отчете отмечается, что основную часть операций, представленных в службу в течение отчетного периода, составили транзакции в интервале от 20 000 до 100 000 манатов и 0-5 000 манатов. На них пришлось 83% от общего числа операций. В частности, высокорисковые (93%) и подозрительные (56%) операции осуществлялись в интервале до 5 000 манатов.

Ни слова о том, что кого-то привлекли к ответственности за отмывание денег.