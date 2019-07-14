Слуцкий анонсировал поставки С-400 в другие страны

Зенитно-ракетные комплексы С-400 в ближайшее время могут быть поставлены не только в Турцию, но и в другие страны Ближнего Востока, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Турция — это первая ласточка. В регионе обязательно появятся С-400 и более современная система вооружений из России. Мы будем тесно сотрудничать, объемы этого сотрудничества очень велики. И уверен, что мы должны это сотрудничество всячески увеличивать», — цитирует его RT.

Парламентарий отметил, что в регионе есть страны, которые уже заявили о необходимости в С-400

«И эти потребности, разумеется, будут удовлетворены», — добавил Слуцкий.

| 2019-07-14T01:57:50+00:00 14 июля 2019, 09:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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