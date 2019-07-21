«Слуга народа» побеждает на выборах в Украине

В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК, сообщает РИА Новости.

После обработки 0,04% протоколов президентская партия Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с 48,52%, второе место занимает «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 12,95%.

На третьем месте пока находится «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко с 8,13%, четвертое место занимает «Радикальная партия» Олега Ляшко с 6,52%, замыкает пятерку — «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 5,79% голосов.