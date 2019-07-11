Случайности или провокации?

При взгляде со стороны на происходящее в последнее время в российско-грузинских отношениях невольным образом возникают подозрения конспирологического свойства.

Первый удар по этим отношениям был нанесен 20 июня, когда случился инцидент с российским депутатом Гавриловым в здании парламента в Тбилиси. До сих пор никто не может гарантировать, что тот случай не был преднамеренной, рассчитанной провокацией, за которой последовали акции протеста, не прекращающиеся до сих пор, а Россия отменила воздушное сообщение с Грузией. Вот только, какие именно силы стояли за этим (если произошедшее не было случайностью)?

И когда уже интерес к акциям стал спадать, а власти выполнили большинство требований, выдвинутых протестующими, последовал второй удар – в виде нецензурного обращения к Путину в прямом эфире главного оппозиционного телеканала страны «Рустави 2». Причем и в этом случае нет никаких исчерпывающих объяснений тому, зачем именно, по какой причине известный журналист Гиорги Габуния вдруг решил начать свою программу с выпада такой степени оскорбительности, что понять его поступок не смог никто в Грузии.

Последовала акция протеста у здания телекомпании, журналиста на два месяца отстранили от эфира, и все ожидали очередной жесткой реакции со стороны Москвы. Госдума поспешила пригрозить Грузии дополнительными экономическими санкциями, но ситуацию неожиданно «обломал» сам Путин – он заявил, что «из уважения к грузинскому народу» не считает правильным вводить их. То есть, вдруг предстал в образе эдакого миролюбивого добрячка.

А тем временем генеральный директор телеканала «Рустави-2» Ника Гварамия решил продолжить начатое его подчиненным – он тоже вышел в прямой эфир и заявил, что готов мочиться в вино и «Боржоми», которые поставляют в Россию. Он сказал, что Грузия не «торговый объект», и он не собирается говорить о президенте РФ хорошие слова только ради экспорта вина и «Боржоми» в Россию. «Да мочился я во все это! Мне все равно!», — сказал Гварамия. Он тоже использовал в своем выступлении нецензурные выражения. Есть ли тут какая-то логика? Вопрос не из легких.

И, наконец, в этот же день, 10 июля, сюрприз решил подкинуть глава МВД Грузии Гиорги Гахария – тот самый, которого все эти дни после случая с Гавриловым обвиняли в жестоком разгоне митинга у парламента, требуя его отставки, и который упорно не желал брать вину на себя. Этот член правительства собрал у себя известных грузинских политологов и прежде всего, заявил им, что с поста своего уходить не собирается. А затем вдруг признал свою вину за неадекватное подавление выступлений в ночь с 20 на 21 июня. Признал, что это полностью вопрос его ответственности, и приказ разогнать митинг отдал также он. Снова вопросы – на что рассчитано подобное признание, если при этом министр бравирует тем, что в отставку не собирается? В чем тут цель? Спровоцировать новую волну протестных выступлений? Для чего?

Ответить на эти вопросы # взялся политаналитик Кавказского Института Стратегических Исследований Гела Васадзе:

— Что касается поступка Габунии, то сам он характеризует его как личную, сознательную провокацию с целью разбудить народ Грузии. Разбудить получилось, реакция была, — такая ли, какую ожидал Габуния, не знаю, но реакция была не только в Грузии. За этим может стоять все что угодно, но главный бенефициар — это российские власти, у которых появился повод для очередной антигрузинской истерии внутри своей страны. То, что это слова именно оппозиционного журналиста, российскую аудиторию интересует мало. Но это уже сугубо российская история.

Что касается нас, у нас все сказали, что это плохо, но сказали по-разному и, конечно, обвиняя друг друга.

А что касается столь мягкой реакции Путина, а был ли у него другой вариант? Согласитесь, вводить санкции из-за того, что какой-то журналист ругает его на телеканале, немного странно. В качестве меры психологического воздействия хватило и импульса Думы. Это было тестированием реакции властей и общества.

А если говорить о реальных взаимоотношениях между властными командами России и Грузии, то там идет торг о гораздо более серьезных вещах. Прежде всего, о том, кто и на каких условиях будет крышевать российский бизнес здесь, как защитить российские интересы в Грузии — а они есть, если уже Госдеп прямо и публично заявил о недопущении усиления влияния России в Грузии, и так далее. Все остальное декорации.