Словацкий игрок: Азербайджан считаю непредсказуемым противником

Полузащитник сборной Словакии Патрик Грошовский поделился мнением касательно предстоящего матча отборочного этапа ЕВРО-2020 против Азербайджана в Баку (11 июня).

«Азербайджан считаю непредсказуемым противником. На своем поле эти футболисты опасны. Я сам убедился в этом еще на клубном уровне три года назад, когда мы («Виктория» Плзень – Прим.) сыграли в квалификации с агдамским «Карабахом». Дома мы сыграли 0:0, а на выезде нам улыбнулась удача и мы сделали 1:1. Помню, хозяева поля отлично сыграли тогда, а в их составе были и футболисты из нынешнего состава сборной. Эти игроки показали лучшие качества. Так что нас не ждет легкая прогулка», — заявил Грошовский. (СФС)