Слова Месси про несостоявшийся переход Неймара прокомментировали в «Барселоне»

Пресс-секретарь совета директоров «Барселоны» Жосеп Вивес прокомментировал интервью капитана сине-гранатовых Лионеля Месси, который затронул тему несостоявшегося перехода в каталонский клуб нападающего «ПСЖ» Неймара. Аргентинец не знает, все ли возможное сделала «Барселона» для возвращения бразильского форварда в прошедшее трансферное окно.

— Это совершенно нормальное интервью. Он говорил очень прозрачно. Мы удовлетворены тем, как высказался. Между Месси и клубом нет конфликта. Он сделал несколько интересных оценок.

— Месси сказал, что не уверен в том, что для возвращения Неймара было сделано все возможное, потому что он не участвовал в переговорах. Он также сказал, что с «ПСЖ» очень трудно договориться. Реальность такова, что клуб сделал все возможное, как и говорил президент, но в конечном итоге мы не смогли подписать его, — приводит слова Вивеса Marca.

| 2019-09-13T15:32:25+00:00 13 сентября 2019, 17:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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