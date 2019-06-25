Слова Хасана Роухани вывели из себя Трампа

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ответить силой вплоть до уничтожения в случае атаки на «что-либо американское», сообщает РИА Новости.

«Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение», — написал Трамп в Twitter.

«Больше никакого Джона Керри и Обамы!» — добавил президент, имея в виду бывшего президента и госсекретаря США, которые заключили «ядерное соглашение» с Ираном в 2015 году. В 2018 году Трамп заявил о выходе США из этого соглашения и потребовал заключить новый документ.

Слова Трампа стали реакцией на заявления президента Ирана Хасана Роухани, который после того, как Вашингтон ввел санкции против руководства страны и военачальников, в присутствии сотрудников иранского минздрава назвал Белый дом «умственно отсталым», заявив, что его «охватила умственная неполноценность» и что администрация США не знает, что делает.