Следующий Каспийский экономический форум пройдет в Астрахани

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке ко второму Каспийскому экономическому форуму, который пройдет в 2021 году в Астрахани.

Он напомнил, что 12 августа принял участие в работе первого Каспийского экономического форума, который состоялся в Туркмении; с партнерами по Каспийской пятерке обсуждались перспективы экономического сотрудничества в бассейне Волги, экологическая ситуация на Каспии, совместные проекты.

«Наша инициатива провести второй Каспийский экономический форум 2021 года в России встретила поддержку. Пройдет он именно здесь, в Астрахани. Хочу всех проинформировать: я подписал распоряжение о создании оргкомитета», — сообщил Медведев в пятницу на совещании по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне Волги, пишет РИА Новости.
Он отметил, что в работе оргкомитета по подготовке этого форума будут принимать участие федеральные служащие, естественно, в его состав вошел и руководитель Астраханской области.
«Уверен, что проведение этой международной конференции в нашей стране будет способствовать расширению нашего сотрудничества с прикаспийскими государствами во всех областях от экологии до образования», — добавил российский премьер.
| 2019-08-30T20:15:36+00:00 30 августа 2019, 20:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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