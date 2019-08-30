Следующий Каспийский экономический форум пройдет в Астрахани

Он напомнил, что 12 августа принял участие в работе первого Каспийского экономического форума, который состоялся в Туркмении; с партнерами по Каспийской пятерке обсуждались перспективы экономического сотрудничества в бассейне Волги, экологическая ситуация на Каспии, совместные проекты.

«Наша инициатива провести второй Каспийский экономический форум 2021 года в России встретила поддержку. Пройдет он именно здесь, в Астрахани. Хочу всех проинформировать: я подписал распоряжение о создании оргкомитета», — сообщил Медведев в пятницу на совещании по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне Волги, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в работе оргкомитета по подготовке этого форума будут принимать участие федеральные служащие, естественно, в его состав вошел и руководитель Астраханской области.