Следствие ведут знатоки или почему Генпрокуратура отказывается от эксперта

В фильме «Человек, который закрыл город», снятом в 1982 году, рассказывается о сотруднике прокуратуры, расследующем причину пожара в одном из пансионатов, в результате которого погибли люди. Герой фильма выясняет, что причиной пожара стала халатность городских властей. По требованию властей прокуратура отстраняет сотрудника от следствия, и закрывает дело из – за отсутствия состава преступления.

8 августа в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба потерпевшей стороны о замене арестом меры пресечения в виде домашнего ареста, избранной в отношении бывшего директора средней школы №162 Севиндж Аббасовой. Напомним, что в апреле 2019 года по факту самоубийства ученицы 8 класса Элины Гаджиевой, бросившейся с третьего этажа здания средней школы №162 Сабаильского района города Баку, в Прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело в отношении директора школы.

Суд под председательством Мирзали Аббасова отклонил ходатайство потерпевшей стороны об изменении меры пресечения и взятии Аббасовой под стражу.

Адвокаты потерпевшей стороны считают, что в предъявленные экс-директору школы Аббасовой обвинения по ст. 143 (оставление в опасности) и 314.2 ( халатность, повлекшая смерть потерпевшей) УК должна быть включена статья 125 (доведение до самоубийства).

Защита также считает, что Аббасова на период следствия должна находиться под арестом, ибо оставаясь на свободе, она может повлиять на свидетелей.

Помимо этого адвокаты ходатайствовали о повторном проведении экспертизы с привлечением опытного специалиста, на предмет установления можно ли было спасти девочку, когда ее, наконец, доставили в больницу.

Первая экспертиза дала заключение, что девочку на момент поступления в больницу уже невозможно было спасти. Однако мать погибшей Севиль Гусейнова не согласна и считает, что Элине не оказали должную помощь в больнице.

“Генпрокуратура признала, что в работе комиссии, проводившей экспертизу действий врачей, лечивших Элину, имели место отдельные недостатки. Генеральная прокуратура согласилась на проведение повторной экспертизы.

По закону все стороны судебного процесса имеют право выдвигать кандидатуру эксперта, которому они доверяют. И если кандидат не является заинтересованной стороной и имеет право выступать в качестве эксперта, то Генпрокуратура обязана привлечь его к работе экспертной комиссии.

Мы во второй раз выдвинули кандидатуру доктора медицинских наук, профессора кафедры судебно – медицинской экспертизы Азербайджанского медицинского университета, первого вице — президента Всемирной Медицинской правовой ассоциации и вице – президента Европейской юридической медицинской ассоциации Вюгара Мамедова. Однако, Генпрокуратура по непонятным соображениям отказалась включить Вюгара Мамедова в состав новой экспертной комиссии», — сообщила # адвокат Севиль Гусейновой Севиндж Алиева.

Отметим, что 17 мая потерпевшая сторона во время проведения судебно-медицинской экспертизы тела Элины Гаджиевой также просила включить Вюгара Мамедова в состав экспертной комиссии, однако получила отказ от Генпрокуратуры. Как сообщила # Севиль Гусейнова, следствие решило, что Вюгар Мамедов будет лишним, поскольку к делу и так привлечены известные профессоры и эксперты.

По мнению адвоката Эльчина Садыхова, если у Генпрокуратуры нет доказательств предвзятости Вюгара Мамедова, то его кандидатуру обязательно должны включить в состав экспертной комиссии.

Позицию Эльчина Садыхова поддержал его коллега, член Президиума Коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев.

«Я знаю Вюгара Мамедова как блестящего эксперта, широко известного не только у нас в стране, но и за рубежом. Если Генпрокуратура не допустит этого ученого к работе экспертной комиссии, то поставит под сомнение справедливость судебного решения, которое будет принято по делу Элины Гаджиевой», — заявил # Мухтар Мустафаев.

К сожалению, выяснить, почему Генпрокуратура уже второй раз отказывается включить Вюгара Мамедова в состав экспертной комиссии по делу Элины Гаджиевой, нам не удалось.

Следователь Бакинской городской прокуратуры по особо важным делам Эмин Джалилов, который ведет уголовное дело по факту смерти Элины Гаджиевой, отказался дать разъяснение. «Следствие по делу Элины Гаджиевой все еще не завершено. Поэтому я не имею права отвечать на ваши вопросы», — сказал он #.

Хотя, согласитесь, вопрос, который мы задали следователю, не имеет прямого отношения к следствию, но, как говорится, с прокуратурой лучше не спорить…