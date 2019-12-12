Следствие пришло к выводу, что у убийцы Хангошвили был пособник в Берлине

Немецкое следствие считает, что убийца бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили имел по меньшей мере одного пособника в Берлине. Об этом в среду, 11 декабря, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания комитета по внутренним делам бундестага, в котором участвовал представитель Федеральной прокуратуры.

При этом собеседники агентства указали, что предполагаемый преступник приехал в Берлин из Варшавы не ранее чем за день до убийства Хангошвили, но за столь короткое время он не мог выследить место жительства и привычки жертвы, а также подготовить план бегства с места убийства. Кроме того, пока неясно, от кого убийца получил пистолет Глок 26, из которого был застрелен Хангошвили. По данным следствия, предполагаемый преступник 17 августа прилетел из Москвы в Париж, а оттуда вылетел в Польшу. (Русская Служба DW)

| 2019-12-12T01:23:13+00:00 12 декабря 2019, 07:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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