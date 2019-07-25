Следственная группа во главе с Ханларом Велиевым отправилась к месту крушения МиГ-29

Военный прокурор Азербайджанской Республики генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев вместе со следственной группой отправился к месту крушения МиГ- 29 ВВС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры.

В настоящее время группой, возглавляемой начальником следственного управления по расследованию тяжких преступлений военной прокуратуры, проводятся необходимые следственные действия для расследования причин и обстоятельств инцидента: «Будут проведены все необходимые меры, включая осмотр места происшествия, изъятие значимых для следствия предметов, опрос свидетелей, проведение экспертиз и других необходимых следственных действий».

| 2019-07-25T13:32:02+00:00 25 июля 2019, 13:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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