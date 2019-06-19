Следователи назвали имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению MH17

Совместная следственная группа назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. В их число вошел Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, сообщила в среду журналистам родственница жертвы трагедии Зилена Фредерикс.

«Следователи назвали четыре имени, трое россиян и один украинец», — сказала она. Фредерикс уточнила, что речь также идет о Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко.

По словам Фредерикс, им будут предъявлены обвинения в убийстве.

Суд над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 начнется 9 марта 2020 года, добавила она.(ТАСС)