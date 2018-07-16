Славко Бралич: Конечно, хочется сыграть с «Севильей»

Защитник азербайджанского «Нефтчи» Славко Бралич высказал свое мнение по поводу матчей 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против венгерского «Уйпешта» (первая игра – 3:1).

«Мы заслужили победу над «Уйпештом» (3:1), так как играли лучше. Впереди у нас ответная игра в Венгрии, и никто не может гарантировать легкую победу над соперником. Тренер решит, выйду ли я в стартовом составе или нет. Конечно, хочется сыграть с «Севильей». Любой футболист желает сыграть против такого известного и большого клуба. Я рад, что нахожусь в «Нефтчи» и сделаю все ради успеха своей команды.

Что касается второго места сборной Хорватии на ЧМ-2018, то я горжусь своей страной. В финале мы сыграли отлично, но везение было на стороне Франции», — заявил Бралич.

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