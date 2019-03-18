Sky: в Великобритании предложили запретить рекламу вредной еды в дневное время

Правительство Великобритании рассматривает предложение минздрава запретить показ рекламы вредной еды в интернете и на телевидении до 21:00. Это является частью комплекса мер по борьбе с детским ожирением, сообщил в воскресенье телеканал Sky News.

«Каждый третий ребенок в настоящее время покидает начальную школу с избыточным весом или ожирением. Число детей, серьезно страдающих этим, находится на рекордно высоком уровне», — указано в заметке.

В Департаменте здравоохранения и социального обеспечения отметили, что ограничения коснутся телепрограмм, онлайн-трансляций и соцсетей. Ранее реклама продуктов и напитков с высоким содержанием жира, соли или сахара была запрещена только на детских телепрограммах. Однако исследования показали, что несовершеннолетние проводят 64% своего времени за просмотром передач, которые не соответствуют их возрасту.

«Врачи уже готовятся лечить все больше и больше детей от серьезных последствий экстремального ожирения в ближайшем будущем. Государству нужно устранить первопричины этой проблемы», — заявил министр здравоохранения Стив Брин.