Sky: в Великобритании предложили запретить рекламу вредной еды в дневное время

Правительство Великобритании рассматривает предложение минздрава запретить показ рекламы вредной еды в интернете и на телевидении до 21:00. Это является частью комплекса мер по борьбе с детским ожирением, сообщил в воскресенье телеканал Sky News.

«Каждый третий ребенок в настоящее время покидает начальную школу с избыточным весом или ожирением. Число детей, серьезно страдающих этим, находится на рекордно высоком уровне», — указано в заметке.

В Департаменте здравоохранения и социального обеспечения отметили, что ограничения коснутся телепрограмм, онлайн-трансляций и соцсетей. Ранее реклама продуктов и напитков с высоким содержанием жира, соли или сахара была запрещена только на детских телепрограммах. Однако исследования показали, что несовершеннолетние проводят 64% своего времени за просмотром передач, которые не соответствуют их возрасту.

«Врачи уже готовятся лечить все больше и больше детей от серьезных последствий экстремального ожирения в ближайшем будущем. Государству нужно устранить первопричины этой проблемы», — заявил министр здравоохранения Стив Брин.

Ранее минздрав назвал ожирение «растущей эпидемией». Люди с лишним весом рискуют получить диабет или астму, указали в ведомстве.
| 2019-03-18T14:32:10+00:00 18 марта 2019, 17:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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