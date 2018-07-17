Sky Sports назвал 50 лучших футболистов ЧМ-2018

Британский телеканал Sky Sports составил список пятидесяти лучших игроков ЧМ-2018, прошедшего в России. Список был составлен на основе так называемых Power Rankings, которые сформированы из 32 различных показателей.

Согласно британским специалистам, лучше всех прошедший мундиаль провел французский нападающий Килиан Мбаппе, который также был признан лучшим молодым игроком турнира. На втором месте рейтинга идет бельгийский полузащитник Эден Азар. Замыкает тройку лидеров форвард сборной Бразилии Неймар.

В первую десятку также вошли Лука Модрич (Хорватия), Киран Триппьер (Англия), Антуан Гризманн (Франция), Тибо Куртуа (Бельгия), Кевин де Брейне (Бельгия) и Филиппе Коутиньо (Бразилия).

Sky Sports также включил в список игроков сборной России. Таким образом, Артем Дзюба (18), Денис Черышев (25), Марио Фернандес (30) и Александр Головин (32) оказались в рейтинге выше Лионеля Месси, которого британцы поместили на 34-е место.

Пятым игроком сборной России, помещенным в список лучших игроков, оказался Роман Зобнин, ему эксперты отдали 42-ю строчку.

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