Скручивание пробега на автомобилях — самая распространенная уловка продавцов

В условиях растущего спроса на подержанные автомобили участились махинации с пробегом машин. В 90% случаев владельцы бывшего в употреблении автотранспорта обманывают покупателей, скрывая подлинную информацию о состоянии продаваемого автомобиля, причем, наиболее часто автомобильные мошенники скручивают пробег на автомобиле.



Вокруг покупки и продажи автомобиля всегда «гуляют» большие деньги. Не удивительно, что подобная сделка сопровождается массой рисков и зачастую вызывает повышенный интерес мошенников. Причем обмануть могут как частники, так и юридические лица, хотя во втором случае вероятность нарваться несколько ниже. Именно поэтому в первую очередь мы решили предостеречь читателей характерной историей, случившейся со столичным жителем (к сожалению, гражданин отказался от того, чтобы редакция упоминала его имя), купившим автомобиль, выставленный на сайте Turbo az.

История выброшенных денег началась с того, что мужчина приобрел автомобиль марки Subaru за 17 тыс. 500 манатов у частного продавца в марте этого года. Пробег автомобиля был указан в 173 тыс. км и покупателя это устроило, однако уже через месяц машина не оправдала ожиданий и вела себя так, будто колесила по дорогам много больше заявленных показателей. Возникшие с подержанным автомобилем проблемы вынудили его нового владельца обратиться к продавцу, чтобы вернуть свои деньги. Но, как и следовало ожидать, прежний владелец отказался отдать деньги и забрать проблемную машину. Обманутый покупатель обратился с этой проблемой в Союз свободных потребителей (ССП) и руководитель неправительственной организации прежде всего посоветовал жалобщику обратиться в столичный сервис Subaru за досье на авто.

По свидетельству покупателя, выяснилось, что пробег купленной им машины еще в мае 2014 года составлял 185 тыс.км. «По совету нашей организации гражданин получил официальный документ, подтверждающий эту информацию, — сообщил # руководитель ССП Эюб Гусейнов. — Нам удалось подсчитать, что пробег машины был скручен на 150 тыс. километров, а это значит, что реальный ее пробег составляет 330 тыс. километров. В результате телефонных переговоров, предъявив документальные свидетельства реального пробега и накрутки, нам удалось добиться согласия продавца забрать машину и вернуть деньги клиенту. Однако на деле продавец не выполняет обещание».

По этому вопросу ССП обратилось в Минэкономики и Министерство внутренних дел. В эти ведомства были отосланы письменные обращения, однако практика показывает, что структуры, призванные решать проблемы потребителей, попросту отсылают их в суды. На этой печальной ноте такие дела завершаются.

Из беседы с правозащитником выяснилось, что скручивание пробега — главная уловка недобросовестных продавцов. Махинациям с пробегом подвержены 90% реализуемых на вторичном рынке автомобилей и это легко понять, ведь от пробега в первую очередь зависит, какие регламентные работы предстоят машине в ближайшее время, каков остаточный ресурс ее узлов и агрегатов, насколько проблемной будет эксплуатация, сколько оно потребует денег.

Естественно, недобросовестные продавцы пытаются всячески уменьшить реальную цифру, а когда вы покупаете машину не у первого и единственного владельца, возможность фальсификации возрастает многократно. Поэтому перед покупателем остро стоит вопрос: как же все-таки проверить реальный пробег рассматриваемого для покупки автомобиля?

Чтобы не стать жертвой аферистов, эксперт потребительского рынка советует придерживаться двух главных правил:

Во-первых, ни в коем случае не приобретать автомобили без сервисной книжки. Ее основное назначение – запись всех технических операций, которым подвергался автомобиль на сервисных станциях. Соответственно, по какой бы причине не попадал в ремонт автомобиль, обслуживание его технических узлов и агрегатов всегда будет отражено в сервисной книжке.

Во-вторых, если нет сервисной книжки, значит, авто сомнительно. «Не поленитесь и обязательно пойдите в дистрибьюторскую местную фирму, заплатите 5 манатов и получите досье автомобиля с указанным там пробегом», — сказал собеседник, отметив, что махинации с пробегом машин представляют собой «организованное преступление». Не зная этих двух правил, сложно не попасться на уловки аферистов. Кстати, от обмана никто не застрахован, поскольку пять лет назад похожая ситуация произошла с самой организацией защиты прав потребителей. ССП продали автомобиль со скрученным пробегом, который после выяснения этого обстоятельства удалось вернуть высокопоставленным владельцам.