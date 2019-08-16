Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента в Солсбери

Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба лондонской полиции, информирует ТАСС.

«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением «Новичка» в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского, — информировали в полиции. — Офицер полиции графства Уилтшир, который не желает быть идентифицированным, был вовлечен в реагирование на отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Симптомы [отравления] проявились у него в момент инцидента, они указывали на воздействие очень небольшого количества «Новичка». Тогда офицер получил соответствующую медицинскую помощь и вскоре вернулся к выполнению своих обязанностей».