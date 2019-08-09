Скорость на основных магистралях Баку ограничена

В связи с наблюдаемыми в столице дождливыми погодными условиями на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт скорость снижена на 20 км/час.

Об этом Trend сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA). Было отмечено, что цель данных мер — обеспечить безопасность движения:

«Из-за скопления дождевой воды на некоторых дорогах возникли трудности в движении транспортных средств. По этой причине наблюдаются задержки в интервалах движения автобусов по ряду регулярных маршрутных линий. Еще раз рекомендуем участникам движения быть осторожными в таких погодных условиях. Просим водителей соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и координироваться с другими участниками движения», — говорится в сообщении.

| 2019-08-09T12:26:26+00:00 9 августа 2019, 12:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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