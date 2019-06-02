Скоро в Баку появятся новые вагоны метро

4 июня состоится мероприятие, посвященное торжественной отправке первых составов обновленных вагонов метро в Бакинский метрополитен. Об этом российскому корреспонденту информагентства Репорт заявила пресс-служба АО «Трансмашхолдинг».

В конце января т.г. был подписан договор о поставке в столицу Азербайджана 30 метровагонов модели 81-765.Б/766.Б. Поезда этой серии успешно эксплуатируются в метрополитене г. Баку с 2017 года. До конца 2019 года для бакинского метро будут построены шесть поездов.

По сравнению с подвижным составом предыдущих моделей, поезда имеют расширенные дверные проемы. Обеспечивается сквозной проход через весь состав. В поездах 81-765.Б/766.Б используется новая система светового оповещения об открытии и закрытии дверей.