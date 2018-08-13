СКОРО БУДУТ МИТИНГИ, НО … В АРМЕНИИ…

Еще на прошлой неделе стало известно, что премьер-министр Армении Н.Пашинян намерен 17 августа провести самую крупную политическую акцию на самой крупной площади Еревана, чтобы самому убедиться и заодно и других убедить, что он еще имеет достаточно широкую поддержку среди армянского общества.

Признаться, данное сообщение не стало для нас неожиданностью. Дело в том, что по объективным и субъективным причинам период митинговых страстей для Армении еще не завершился.

К числу объективных причин в первую очередь, следует отнести такое обстоятельство, что вопрос о власти в Армении еще окончательно не решен, и мы вынуждены постоянно подчеркивать этот момент, чтобы хоть как-то объяснить противоречивые политические «выходки» и заявления революционного премьера.

Вдобавок, и сами революции как правило, склонны продолжаться до «победного конца», и в этом отношении армянская революция вовсе не является исключением – она продолжится до тех пор, пока не будет полностью изменена существующая политическая архитектура в стране и до тех пор, пока «последние» и «первые» не поменяются местами.

Что касается субъективных сторон вопроса, их тоже немало. В сентябре в Ереване пройдут муниципальные выборы, а потом уже новый муниципалитет будет избирать мера столицы.

Думается, нет необходимости обосновывать важность этого события для политической жизни страны – мы не склонны пренебрегать ролью провинций в политике, но почти во всех бывших советских республиках не только основные политические институты и ресурсы, но и основные экономические рычаги и демографические факторы сосредоточены в столицах, поэтому, кто правит столицей, тот является и хозяином страны.

Безусловно, к числу субъективных факторов следует отнести и такой момент, что после ареста некоторых политических и военных деятелей карабахского политического клана, особенно, генерального секретаря ОДКБ генерала Юрия Хачатурова, премьер-министр Н.Пашинян впервые, после начала революции, стал чувствовать открытый натиск со стороны Кремля, и надо сказать, что отчуждение между кабинетом нового премьера и Кремлем нарастает с каждым днем, и чтобы выдержать давление Кремля у него нет иного выбора, как вновь обратиться к массам.

Естественно, тут играет свою роль и «политическая генеалогия» армянского премьера – ведь, его к власти привели митинги и другие политические акции. Недаром, некоторые политические наблюдатели справедливо замечают, что он более эффектен именно на митингах, так как является превосходным политическим оратором.

Поэтому митинги – стихия Пашиняна, и он, как другие массовые лидеры, на площадях и улицах, перед народом чувствует себя гораздо свободнее и уютнее, чем в кабинетах – это признают даже те политические наблюдатели, которые не очень-то симпатизируют «армянскому Че»…

Признаться, мы тоже частично разделяем подобные оценки. На самом деле, как у премьера-министра, у Пашиняна в расположении имеются другие, не менее эффективные средства и полномочия.

Да, он в принципе, может обращаться к обществу по радио или по телевидению, или же может проводить обширные пресс-конференции с участием представителей всех СМИ. Но его тянет на площадь…

Может быть, тут сравнение не так уж и неуместно. Но мне вспоминается одна деталь из нашей собственной истории. Будучи уже президентом А.Эльчибей на съезде НФА обращаясь к некоторым членам своей команды пригрозил им, что соберет молодежь и совершит вторую революцию – на этот раз уже против номенклатуры самого НФА! Еще раз заметим, что в то время А.Эльчибей уже был президентом, имел широкие возможности и полномочия, чтобы сместить любого из своей команды, но он не мог обходиться без революционной риторики или же заявлений.

Если как следует подумать, это свойственно почти всем революционным лидерам. На площадях они чувствуют себя увереннее, потому что тут дирижируют сами. Никто не задает им «архисложных вопросов», стараясь изменить ход процесса, а самое главное, все гораздо нагляднее – многотысячная масса выступает в качестве непосредственного доказательства поддержки общества своему лидеру.

Достаточно, чтобы лидер довел их до эмоционального порыва, тогда люди, как свои первобытные предки, танцующие и прыгающие вокруг костра, будут эмоционально поддерживать своего политического кумира. По словам очевидцев, Пашинян это умеет. В любом случае, не стоит забывать, что своими выступлениями на площадях и улицах он все же смог свергнуть настоящую хунту.

Но бывает и наоборот – масса склонна, если так можно выразиться, к переменам, даже к изменам, у нее вечных любимчиков не бывает. Память у нее короткая, т.к. в отличии от индивидов, которых постоянно тревожат мысли о собственном отражении или проекции на массу, сама масса равнодушна к своему «имиджу», ее как правило, эпитеты не интересуют.

Собираясь проводить митинг, Пашинян формально хочет узнать мнение общества относительно первых ста дней своей власти. Да, общество может продлить этот срок или же поставить точку. На самом же деле, эти дни запомнились, в основном, благодаря противоречивым заявлениям Н.Пашиняна и конечно же, арестам.

Если помните, новый премьер-министр предложил парламенту даже некую «программу» для обсуждения, но даже самые позитивно настроенные эксперты не нашли в этой «программе» хотя бы пару привлекательных тезисов для пропаганды. И депутаты, под давлением улиц и площадей, не стали вникать в суть пашиняновской «программы», и формально дали ей добро. Уже тогда мы писали, что Пашинян еще не располагает мандатом для того, чтобы предоставить парламенту программу для обсуждения– только после новых выборов он может чувствовать себя премьером, наделенным действительным мандатом.

Но пока все идет точь-в точь по революционной логике, а она довольно тривиальная: преследовать, судить и наказывать. Это вовсе не значит, что последние аресты в Армении нам не доставляют удовольствия, нет, конечно, не так. Независимо от мотивов, арест Кочаряна и других военных преступников в любом случае, доставляет удовольствие – ведь, руки этих преступников испачканы кровью наших детей, женщин и стариков…

Кроме того, эти люди завели в тупик не только карабахскую проблему, но и собственную страну, а самое главное, то что происходит сегодня в Армении имеет свою логику: столкновение между провинциальной «арцахской элитой» и центральной армянской было неизбежно. Эти люди годами узурпировали не только политическую власть, но и основные экономические рычаги страны и полностью изолировали ее центральную элиту.

Но уже чувствуется открытое трение между кабинетом Н.Пашиняна и Кремлем. До тех пор, пока Пашинян не трогал российский политический контингент в Армении, Кремль старался сохранять относительное спокойствие, т.к. по большому счету для него не имеет значение какой «…ян» будет править Арменией, главное, чтоб страна оставалась подконтрольной Москве.

Пашинян пытался убедить Кремль в своей верности, но в Москве решили, что он нарушил собственные обещания, т.к. стал преследовать представителей карабахского клана – арестовал Р.Кочаряна, привлек к ответственности генерала Ю.Хачатурова и сейчас намерен поступить с С.Оганяном таким же образом.

В результате последовали угрозы из Кремля: Лавров пытался напомнить Пашиняну прежние обещания, Дугин даже предложил вообще, скорее свергнуть его…

Но интересным является другой момент. Кремлевские стратеги приступили к сочинению новой легенды – да, именно, «легенды о Саргсяне». И на этом поприще большую активность проявляет тот же Дугин.

Что же он теперь твердит? Якобы политика, проводимая С. Саргсяном была более понятней Азербайджану и России! Якобы уже было согласовано с Саргсяном возвращение пяти азербайджанских районов!..

Прав ли господин Дугин? Конечно, же нет. Да, пару лет назад обсуждался некий план «Лаврова–Путина». Он должен был объединить основные моменты поэтапного и пакетного планов разрешения конфликта.

Но стороны не сошлись в одном пункте, в т.н. вопросе «о промежуточном статусе для Нагорного Карабаха»: Баку требовал определения этого статуса в соответствии со своей конституцией, Ереван же, наоборот, с самого начала настаивал на том, чтобы «промежуточный статус» определился вне пределов конституционного пространства Азербайджана, т.е. требовали полную независимость для Карабаха. В результате никакого соглашения так и не было достигнуто. А потом наступил очередной этап военной эскалации, в Армении появились «Искандеры», как и откуда – думается, это всем известно.

Что касается более «понятной и однозначной политики» С. Саргсяна, да, она была гораздо проще, но в негативном смысле – всем было понятно, что до тех пор, пока у власти будет господин С. Саргсян, карабахский вопрос с «мертвой точки» не сдвинется.

Да, этот сценарий устраивал Кремль. Поэтому сейчас в оборот пускается новая легенда – на этот раз уже про С.Саргсяна, который два срока был президентом, и за это время не удалось согласовать даже двух пунктов карабахского процесса!

Нет, мы не утверждаем, что сейчас появились реальные возможности для мирного разрешения конфликта – нет, противоречивые, а порою и несерьезные заявления Пашиняна пока не дают основания для подобных надежд. Но в любом случае, возникла новая ситуация, и в плоскости Азербайджан и Армения, и в отношениях Армении с Россией, т.к. вырисовываются контуры новых тенденций. Но что именно? Сказать нечто определенное очень трудно. Однако, чувствуется, что дрейф Армении в направлении Запада неизбежен, потому что из российских «калашниковых» пока-что стрелять можно, но из них лаваш не сделаешь…

На мой взгляд, Пашинян, прежде всего, эмоциональный политический чудак. Но есть некоторые обстоятельства, которые делают его более привлекательной и предпочтительной политической фигурой.

Во-первых, в отличии от Р.Кочаряна, С.Саргсяна или же С.Оганяна он не относится к «ястребам», т.н. «карабахской войны», и в его политической биографии нет эпизодов, непосредственно связанных с той же «войной».

Во-вторых, и в Армении есть прагматичные люди, и одним из них является экс-президент Л.Тер-Петросян. Н.Пашинян из внутренних политических векторов пока пытался строить диалог только с ним и даже обещал, что подобные обсуждения продолжатся и впредь.

В-третьих, надеемся, что и Н.Пашинян отдает себе отчет в том, что для армянского общества революция не является простой сменой власти и у людей есть конкретные ожидания, особенно, в социально-экономической сфере. А это возможно только при новых отношениях с Азербайджаном и Турцией. Не исключено, что Пашинян еще ищет «альтернативные выходы», но на наш взгляд, их нет.

Санкции против Ирана ограничат и так ограниченную торгово-экономическую географию Армении. Даже Россия грозит ужесточить свою политику в отношении своего союзника, ходят слухи об увеличении цены российского газа, поставляемого в Армении.

Вдобавок, уже слышны разговоры о том, что якобы Кремль намерен еще пересмотреть решение о предоставлении Еревану кредита в размере 100 миллионов долларов для покупки оружия!

Даже если Пашиняну удастся поладить с Россией, все равно, возможности Москвы тоже ограничены, т.к. сама Россия находится под санкциями. Поэтому следующая зима обещает быть для Армении суровой – и не только в климатическом плане…

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