Скончался видный критик Трампа конгрессмен Каммингс

Конгрессмен Элайджа Каммингс скончался в ночь на четверг в больнице Джонса Хопкинса в результате осложнений давних проблем со здоровьем в возрасте 68 лет, — сообщает Голос Америки.

Об этом сообщили представители его аппарата.

Законодатель из Мэриленда, Каммингс энергично отстаивал интересы малоимущего населения в его округе, который занимает значительную часть Балтимора.

Будучи председателем комитета Палаты представителей по реформе и надзору, Каммингс возглавлял многочисленные расследования деятельности президента Дональда Трампа в правительстве.

Расследования вызывали возмущение у президента, который ранее в этом году назвал округ конгрессмена «кишащим грызунами бардаком», в котором «ни один человек не захотел бы жить».

Каммингс ответил, что официальные лица правительства должны прекратить выступать с «ненавистническими, подстрекательскими» заявлениями, которые способствуют лишь расколу в обществе и отвлечению страны от реальных проблем.

В 2003-2004 годах Каммингс возглавлял Объединение (кокус) чернокожих законодателей Конгресса.

| 2019-10-17T19:53:59+00:00 17 октября 2019, 21:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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