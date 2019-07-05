Скончался судья, зачитавший Саддаму Хусейну смертный приговор

Скончался один из судей, вынесших смертный приговор экс-президенту Ирака Саддаму Хусейну, Рауф Решид.

Как сообщает Ahaber, он скончался 4 июля в больнице города Сулеймание, где получал лечение.

Отметим, что курд по национальности Р.Решид зачитал на суде вынесенный Саддаму Хусейну смертный приговор.

Напомним, что С.Хусейн родился 28 апреля 1937 года. В 2003 году в результате оккупации Ирака войсками многонациональной коалиции во главе с США и Великобританией он был свергнут. Он был арестован 13 декабря того же года в Тикрите.

Решением иракского суда от 5 ноября 2006 года Хусейн был приговорен к смерти. С.Хусейн был казнен через повешение 30 декабря 2006 года по решение Верховного суда Ирака.

| 2019-07-05T12:07:33+00:00 5 июля 2019, 13:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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