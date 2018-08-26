Скончался самый известный в мире капибара по кличке ДжоДжо

Дружелюбный зверек из Лас-Вегаса был знаменитостью в Instagram и имел больше 120 тысяч подписчиков. Хозяин грызуна Коди Кеннеди регулярно выкладывал фото и видео о жизни животного. Он также вел канал на YouTube от имени ДжоДжо. Милые видео собирали почти 10 миллионов просмотров, передает 5-tv.ru.

Кабибара прожил всего 5 лет, хотя в неволе возраст этих грызунов может достигать 12 лет.

При этом у животного явно были проблемы со здоровьем. На одном из последних видео, где его хозяин Коди Кеннеди чесал своего любимца, на шерсти были видны проплешины.

— Может быть, ДжоДжо стареет, но он все еще любит, когда его гладят, — с тревогой поделился с подписчиками владелец грызуна.

ДжоДжо был представителем самых крупных грызунов на планете. Его купили у заводчиков капибар за 800 долларов. Хозяин долго не мог подобрать кличку питомцу, пока водосвинка сама не откликнулась на имя Джо.

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