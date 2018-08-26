Скончался самый известный в мире капибара по кличке ДжоДжо

Дружелюбный зверек из Лас-Вегаса был знаменитостью в Instagram и имел больше 120 тысяч подписчиков. Хозяин грызуна Коди Кеннеди регулярно выкладывал фото и видео о жизни животного. Он также вел канал на YouTube от имени ДжоДжо. Милые видео собирали почти 10 миллионов просмотров, передает 5-tv.ru.

Кабибара прожил всего 5 лет, хотя в неволе возраст этих грызунов может достигать 12 лет.

При этом у животного явно были проблемы со здоровьем. На одном из последних видео, где его хозяин Коди Кеннеди чесал своего любимца, на шерсти были видны проплешины.

 Может быть, ДжоДжо стареет, но он все еще любит, когда его гладят, — с тревогой поделился с подписчиками владелец грызуна.

ДжоДжо был представителем самых крупных грызунов на планете. Его купили у заводчиков капибар за 800 долларов. Хозяин долго не мог подобрать кличку питомцу, пока водосвинка сама не откликнулась на имя Джо.

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| 2018-08-26T00:18:05+00:00 26 августа 2018, 01:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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