Скончался режиссер Ровшан Алмурадлы

Сегодня, 2 апреля в Губе состоялась премьера фильма «Солдаты умирают, когда их забывают».

Фильм снят группой творческого Центра «Aranfilm» по сценарию председателя Журналистского Объединения «Yeni Nəsil» Арифа Алиева, автора документальной повести «350».

Над экранизацией повести работал режиссер-постановщик Ровшан Алмурадлы, автор популярных фильмов «Юху» и «Джавад-хан».

На премьере приняли участие Эльчин Шихлы, Ариф Алиев и многие другие. Также на премьере должен был участвовать режиссер фильма Ровшан Алмурадлы. В утренние часы стало известно, что состояние здоровья Ровшан муаллима ухудшилось и он не сможет поехать в северный город. Позже поступила информация о том, что известный режиссер скончался.

Как сообщил сын режиссера Кямал Алмурадлы, Ровшан муаллим скончался от сердечного приступа. «Ранее он уже перенес два микроинфаркта». Третьего удара сердце 64-летнего режиссера не выдержало.

От имени редакции Зеркало мы выражаем соболезнования родным и близким.

Аллах ряхмят элясин!